В Мурманской области по программе «Свой дом в Арктике» построили 1350 домов

Больше всего домов по программе построили в Кольском и Кандалакшском округах, а также в Мончегорске. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманской области продолжается реализация программы «Свой дом в Арктике», благодаря которой жители региона могут получить до 1 млн рублей на строительство или покупку дома.

Как сообщила министр строительства региона Александра Карпова, за три года действия программы объем индивидуального жилищного строительства в регионе вырос в 2,5 раза.

«С начала реализации проекта в 2022 году северянам выдали сертификаты на общую сумму 2,2 миллиарда рублей. Уже построено или приобретено 1350 индивидуальных жилых домов в 13 муниципалитетах области», - отметила министр.

Право собственности уже зарегистрировано на 1032 дома. Больше всего домов по программе построили в Кольском и Кандалакшском округах, а также в Мончегорске.

Программа рассчитана на 14 категорий граждан. Ее участники могут получить компенсацию в размере 30% стоимости дома, но не более 1 миллиона рублей. Средства можно направить на строительство, покупку готового дома, приобретение домокомплекта или использовать в качестве первоначального взноса по кредиту.

Прием заявок на участие в программе продолжается. Подать документы можно через МФЦ, Центр содействия жилищному строительству или региональный портал электронных услуг.

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