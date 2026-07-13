Более 430 человек вышли на уборку берегов Чистого ручья в Мурманске

Во время уборки участники собрали 150 мешков мусора, включая пластик, стекло и металл. Все отходы вывезла специализированная техника. Фото: ФГБУ «Аналитический центр Минприроды России»

В Мурманске прошло главное региональное мероприятие Всероссийской экологической акции «Вода России». Более 430 волонтеров вышли на уборку берегов Чистого ручья.

К акции присоединились сотрудники природоохранных организаций, представители предприятий, общественных объединений и неравнодушные жители города. Во время уборки участники собрали 150 мешков мусора, включая пластик, стекло и металл. Все отходы вывезла специализированная техника.

Как отметил директор ФГБУ «Аналитический центр Минприроды России» Вячеслав Дунаев, с каждым годом число участников экологических акций растет.

«Арктика не прощает равнодушия. И каждый, кто выходит на берег с перчатками и мешком для мусора, уже совершает поступок. Мы видим, как с каждым годом таких людей становится все больше. Это и есть подлинная экологическая культура - не на словах, а в действии», - подчеркнул он.

Помимо уборки, для участников подготовили образовательные и развлекательные площадки. Гости познакомились с работой линии по переработке пластика, приняли участие в экологическом квизе, мастер-классах по созданию эко-сумок и прослушали лекции специалистов об охране водоемов.

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