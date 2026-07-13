Суд обязал школу в Мончегорске оснастить медкабинет необходимым оборудованием

Суд поддержал требования и обязал образовательную организацию устранить нарушения. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В одной из школ Мончегорска медкабинет оказался не полностью оснащен необходимыми медицинскими изделиями. Нарушения выявила прокуратура во время проверки соблюдения законодательства.

«После проверки в марте 2026 года руководителю образовательного учреждения внесли представление с требованием устранить нарушения. Однако необходимых мер принято не было», - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Тогда ведомство обратилось в суд в защиту прав учеников, потребовав обязать школу оборудовать медицинский кабинет всем необходимым.

Суд поддержал требования и обязал образовательную организацию устранить нарушения. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.

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