Жительница Заозерска не оплатила штрафы и получила 60 часов обязательных работ

Сейчас женщина выполняет общественно полезные работы по благоустройству улиц Заозерска. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жительнице Заозерска пришлось отбывать обязательные работы после того, как она не оплатила два штрафа на 150 тысяч рублей.

В отношении женщины были возбуждены два исполнительных производства о взыскании штрафов в пользу министерства юстиции региона. Судебный пристав уведомил должницу об этом и предупредил о последствиях неуплаты, однако погашать долг она не спешила.

«Пристав составил два протокола по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ («Неуплата административного штрафа в установленный срок»). Мировой судья признал северянку виновной и назначил ей 60 часов обязательных работ», - сообщили в УФССП по Мурманской области

При этом новое наказание не освобождает женщину от обязанности выплатить ранее назначенные штрафы. Сейчас она выполняет общественно полезные работы по благоустройству улиц Заозерска.