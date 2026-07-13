Три депутата горсовета Мурманска проведут личный прием северян

Предварительная запись по телефонам: +7 (911) 305-00-56, +7 (921) 278-77-57. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

На этой неделе с жителями Мурманска встретятся три депутата горсовета. График встреч анонсировал председатель Совета депутатов города Игорь Морарь.

16 июля, 16:00-18:00 - Татьяна Алиагаевна Ковалева (2 округ). Мурманская местная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны и труда ММЗ «Севморпуть», ул. Нахимова, 17.

16 июля, 18:00-19:00 - Алексей Валерьевич Ищук (10 округ). Мурманское отделение политической партии «Новые люди», ул. Профсоюзов, 1.

19 июля, 14:00-15:00 - Максим Владимирович Кукушкин (17 округ). Городской информационно-методический центр работников образования, ул. Алексея Генералова, 1/13. Предварительная запись по телефонам: +7 (911) 305-00-56, +7 (921) 278-77-57.

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