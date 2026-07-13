В Мурманске будут судить мужчину за серию краж топлива с АЗС

Свою вину мужчина признал и полностью возместил причиненный ущерб. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманске будут судить 39-летнего местного жителя, которого обвиняют в серии краж топлива с заправочных станций. Общий ущерб превысил 23 тысячи рублей.

Первое заявление поступило в полицию в конце января от оператора АЗС на улице Подгорной. Неизвестный заправил автомобиль и несколько канистр, после чего уехал, не оплатив топливо. Ущерб тогда составил около 7 тысяч рублей.

Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения, установили автомобиль злоумышленника и вскоре задержали его. Им оказался ранее судимый мурманчанин.

«Во время расследования выяснилось, что мужчина причастен еще к двум аналогичным эпизодам, совершенным в феврале. Каждый раз он заправлял автомобиль и покидал территорию АЗС, не заходя в кассовую зону», - сообщили в УМВД региона.

Чтобы скрыть свою личность, обвиняемый использовал подложный государственный регистрационный знак. По данным полиции, номера он заранее снял с припаркованного на улице Достоевского автомобиля.

Свою вину мужчина признал и полностью возместил причиненный ущерб. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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