Сотрудница почты помешала мошенникам похитить у мурманчанки полмиллиона рублей

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о покушении на мошенничество в крупном размере. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманске 67-летняя пенсионерка стала жертвой телефонных мошенников. Аферисты успели похитить у нее 197 тысяч рублей, однако благодаря внимательности сотрудницы почты женщине удалось сохранить еще 500 тысяч рублей.

«Мошенники начали с привычной схемы. В одном из мессенджеров женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником коммунальной службы, и сообщил о необходимости поверки счетчиков. Для записи на процедуру он попросил назвать четырехзначный код из смс. Северянка выполнила просьбу», - сообщили в региональном УМВД.

Вскоре ей снова позвонили. На этот раз собеседник представился сотрудником Роспотребнадзора и заявил, что личный кабинет женщины якобы взломан, а ее деньги находятся под угрозой. Чтобы «сохранить» сбережения, пенсионерку убедили перевести их на так называемый безопасный счет.

На следующий день мурманчанка закрыла два банковских вклада, сняв 200 тысяч рублей, а затем через терминалы перевела мошенникам 197 тысяч рублей. Но злоумышленники потребовали отправить еще 500 тысяч рублей. Для этого женщина пришла в почтовое отделение.

Подозрительное поведение клиентки заметила сотрудница почты. Она обратила внимание на растерянность пенсионерки и попытку перевести крупную сумму, после чего остановила операцию и вызвала полицию.

Прибывшие правоохранители объяснили женщине, что она стала жертвой мошенников. Благодаря своевременному вмешательству удалось предотвратить перевод еще 500 тысяч рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о покушении на мошенничество в крупном размере.

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