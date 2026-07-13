Житель Оленегорска не смог смягчить приговор за нападение с ножом на женщину

Приговор вступил в законную силу. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Мурманский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу по делу жителя Оленегорска, осужденного за покушение на убийство, и оставил приговор без изменения.

Как сообщили в прокуратуре Мурманской области, преступление произошло в сентябре 2025 года. Находясь в квартире знакомой, пьяный мужчина во время конфликта несколько раз ударил женщину ножом в голову и тело.

«Довести преступление до конца ему не удалось - потерпевшая оказала активное сопротивление», - сообщили в ведомстве.

Ранее Оленегорский городской суд признал мужчину виновным по статье о покушении на убийство и назначил ему 7 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Защита попыталась обжаловать приговор, попросив переквалифицировать действия осужденного и смягчить наказание. Однако апелляционная инстанция оставила жалобу без удовлетворения.

Приговор вступил в законную силу.