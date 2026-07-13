В Мурманске в ДТП со Skoda Octavia пострадали два человека

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП
Вечером 12 июля произошло ДТП на Восточно-объездной дороге в Мурманске. Автомобиль Skoda Octavia столкнулся с барьерным ограждением.
«В аварии пострадали два человека, их госпитализировали», - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.
Сотрудники региональной Госавтоинспекции устанавливают причины произошедшего.
Напомним: в июне в авариях на дорогах Мурманской области пострадали 79 человек.
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