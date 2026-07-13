Мурманская область оказалась на первом месте в рейтинге по доступности жилья

По данным исследования, в 2026 году заполярной семье нужно минимально 2,1 года, чтобы накопить на новое жилье в 60 квадратных метров. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Мурманская вышла на первое место в топе регионов России по доступности жилья. Рейтинг составили «РИА Новости».

По данным исследования, в 2026 году заполярной семье нужно минимально 2,1 года, чтобы накопить на новое жилье в 60 квадратных метров. В прошлом году требовалось минимально 2,3 года.

При этом средняя стоимость жилья в 60 квадратных метров в регионе составляет 4,9 млн рублей.

Верхние строчки рейтинга также занимают Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, НАО ЯНАО, Магаданская область и Чукотка. В аутсайдерах - Крым, Севастополь и Дагестан, где семьям с одним ребенком придется более 10 лет копить на собственное жилье.

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