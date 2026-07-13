Власти Мурманской области назвали ситуацию с топливом контролируемой

Особое внимание власти уделяют населенным пунктам, где расположены военные формирования. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ситуация с обеспечением топливом в Мурманской области, как и в целом по стране, остается непростой, однако находится под контролем. Об этом на оперативном совещании в региональном правительстве сообщила заместитель губернатора региона Ксения Зинатуллина.

По ее словам, на заправочных станциях региона продолжают действовать ограничения. В отдельных случаях между поставками фиксируется временное отсутствие бензина, при этом дизельное топливо есть в наличии.

«Работа в ручном режиме дает результат», - отметила Ксения Зинатуллина.

Особое внимание власти уделяют населенным пунктам, где расположены военные формирования. Как правило, на таких территориях работает только одна автозаправочная станция, поэтому ситуация там находится на отдельном контроле.

Мониторинг обеспеченности АЗС топливом продолжается. Актуальную информацию жители могут отслеживать на специальной интерактивной карте.

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