В Мурманской области проверили более 10 тысяч проб на опасные болезни животных

Опасные и карантинные заболевания у исследованных животных не обнаружены. Фото: vk.com/komvetmo

Специалисты Мурманской областной ветеринарной лаборатории подвели итоги работы диагностического отдела по карантинным и особо опасным болезням животных за первое полугодие 2026 года.

За шесть месяцев в лабораторию поступило 10 237 проб биологического и патологического материала. По ним специалисты выполнили 15 190 исследований.

«Наибольшее количество проб исследовали на бруцеллез - 6 327. Кроме того, животных проверяли на лейкоз (2 862 пробы), лептоспироз (772), бешенство (50), сибирскую язву (13), сап (123), грипп птиц (75) и аэромоноз лососевых (15)», - сообщили в комитете по ветеринарии Мурманской области.

В областной ветлаборатории сообщили, что по итогам всех проведенных исследований положительных результатов не выявлено. Опасные и карантинные заболевания у исследованных животных не обнаружены.

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