В Заполярном из пожара на улице Мира спасли девять человек и собаку

Фото: vk.com/murman01

В Заполярном утром 11 июля произошел серьезный пожар на улице Мира, 21. Вспыхнула двухкомнатная квартира.

«На кухне двухкомнатной квартиры на пятом этаже обгорела мебель, бытовая техника, межкомнатная дверь и натяжной потолок. Закопчены стены и обгорел натяжной потолок во всей квартире. Входные двери в подъезд вскрывали немеханизированным ручным инструментом», - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

С верхних этажей дома спасли девять человек и собаку. Погибла кошка.

Причины пожара и ущерб от него устанавливаются.

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