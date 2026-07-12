Мурманск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
+11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия12 июля 2026 14:01

В Заполярном из пожара на улице Мира спасли девять человек и собаку

В Заполярном тушили пожар в двухкомнатной квартире
Наталья ЛОБАНОВА
Фото: vk.com/murman01

Фото: vk.com/murman01

В Заполярном утром 11 июля произошел серьезный пожар на улице Мира, 21. Вспыхнула двухкомнатная квартира.

«На кухне двухкомнатной квартиры на пятом этаже обгорела мебель, бытовая техника, межкомнатная дверь и натяжной потолок. Закопчены стены и обгорел натяжной потолок во всей квартире. Входные двери в подъезд вскрывали немеханизированным ручным инструментом», - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

С верхних этажей дома спасли девять человек и собаку. Погибла кошка.

Причины пожара и ущерб от него устанавливаются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru