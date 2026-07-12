Более двух тысяч человек посетили День рыбака в Мурманске

Фото: gov-murman.ru

Празднование Дня рыбака в Мурманске стартовало с большим размахом. По данным минтуризма Мурманской области, 11 июля праздник у Морвокзала посетили более двух тысяч человек.

«Около 200 северян приняли участие в мастер-классах. Гости также выловили тысячи игрушечных рыбок в специальном бассейне, попробовали блюда на рыбном фудкорте, посетили рыбную ярмарку и отправились на морские прогулки по Кольскому заливу - все рейсы прошли с полной загрузкой», - отметили в министерстве.

Празднование продолжается 12 июля. На Морвокзале состоится конкурс рыбных костюмов, также выступят коллективы «Хор на весь двор» и «Мамульки Бенд».

Еще одна площадка праздника - Полярная ярмарка на улице Воровского, где для гостей подготовили интерактивные зоны, танцевальный мастер-класс и концертную программу.

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