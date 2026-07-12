Мурманск отметил самый жаркий день 2026 года

Это был пятый раз за июль, когда столбик термометра в заполярной столице поднялся выше +20. Фото: Наталья ЛОБАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманске 11 июля значительно потеплело. Да так, что день самым жарким в городе в 2026 году.

«Не хватило лишь двух десятых до обновления суточного рекорда тепла для 11 июля (+28,4 градуса было в 1972 году)», - отметили в паблике Погода в Мурманске (12+).

Это был пятый раз за июль, когда столбик термометра в заполярной столице поднялся выше +20.

По области еще чуть жарче было в Ура-Губе (+28,5) и в Зареченске (+28,9). Но 30-градусной жары все-таки нигде не было.

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