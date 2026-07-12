В Кандалакшском заповеднике рассказали, какие ласточки живут в Мурманской области

Иногда ласточек можно увидеть даже на побережье Баренцева моря, однако основными местами их обитания остаются южные районы области. Фото: vk.com/clubzapovedkand

Многие считают, что ласточки - птицы южных регионов, однако встретить их можно и в Мурманской области. Как рассказали специалисты Кандалакшского заповедника, на юге Заполярья гнездятся три вида этих птиц: городская ласточка (воронок), деревенская ласточка (касатка) и береговушка.

Иногда ласточек можно увидеть даже на побережье Баренцева моря, однако основными местами их обитания остаются южные районы области.

«Все три вида питаются насекомыми, которых ловят прямо в воздухе. Особенно заметны птицы перед дождем, когда они начинают низко летать в поисках мошкары. Самым тяжелым временем для ласточек становится затяжная непогода, когда насекомых в воздухе почти нет, поэтому птицы остаются без пищи», - отмечают в заповеднике.

Городскую ласточку легко узнать по черной спине с синеватым отливом, белому брюшку и белой пояснице. Чаще всего она строит гнезда под крышами домов, карнизами и навесами, используя комочки грязи.

Деревенская ласточка отличается каштаново-красным пятном на лбу и горле, а также длинным раздвоенным хвостом. Обычно она селится в сельской местности, устраивая гнезда под крышами, мостами и даже на теплоходах или железнодорожных вагонах.

Третий вид - береговушка. Эти птицы роют норы в песчаных берегах рек, карьерах и обрывах, где выводят потомство. Чаще всего они охотятся над водоемами, хотя могут ловить насекомых и над сушей.

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