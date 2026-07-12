В Мурманске спасли недоношенного ребенка с критическим заболеванием

Сейчас девочка находится под наблюдением врачей, ранний послеоперационный период протекает без осложнений. Фото: gov-murman.ru/

Специалисты Мурманского областного клинического многопрофильного центра и Мурманской областной детской клинической больницы провели экстренную операцию новорожденной девочке с тяжелым заболеванием кишечника.

Девочка родилась раньше срока с экстремально низкой массой тела - меньше килограмма. С первых минут жизни она находилась в отделении детской реанимации. Во время обследования врачи выявили язвенно-некротический энтероколит - опасное заболевание кишечника, требующее срочной операции.

«Перевезти ребенка в специализированную больницу было невозможно. Тогда врачи провели экстренный консилиум и приняли решение оперировать ребенка на месте, в Перинатальном центре», - рассказали в минздраве региона.

Операция прошла успешно. Сейчас девочка находится под наблюдением врачей, ранний послеоперационный период протекает без осложнений.

Ежегодно в Перинатальном центре рождается более 170 детей, которым требуется специализированная и высокотехнологичная медицинская помощь. Для выбора тактики лечения заполярные медики ежегодно проводят свыше 100 телемедицинских консультаций с федеральными медицинскими центрами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru