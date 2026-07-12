В Мурманске спасли недоношенного ребенка с критическим заболеванием

Специалисты Мурманского областного клинического многопрофильного центра и Мурманской областной детской клинической больницы провели экстренную операцию новорожденной девочке с тяжелым заболеванием кишечника.
Девочка родилась раньше срока с экстремально низкой массой тела - меньше килограмма. С первых минут жизни она находилась в отделении детской реанимации. Во время обследования врачи выявили язвенно-некротический энтероколит - опасное заболевание кишечника, требующее срочной операции.
«Перевезти ребенка в специализированную больницу было невозможно. Тогда врачи провели экстренный консилиум и приняли решение оперировать ребенка на месте, в Перинатальном центре», - рассказали в минздраве региона.
Операция прошла успешно. Сейчас девочка находится под наблюдением врачей, ранний послеоперационный период протекает без осложнений.
Ежегодно в Перинатальном центре рождается более 170 детей, которым требуется специализированная и высокотехнологичная медицинская помощь. Для выбора тактики лечения заполярные медики ежегодно проводят свыше 100 телемедицинских консультаций с федеральными медицинскими центрами.
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