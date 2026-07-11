«Он в госпитале, нужны деньги». Мошенники нажились на надежде матери из Зеленоборского найти сына

Полицейские устанавливают личность злоумышленника. Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП

Пенсионерка из Зеленоборского стала жертвой телефонных мошенников. Аферисты воспользовались тем, что ее сын ранее считался без вести пропавшим в зоне СВО.

«Женщине позвонил неизвестный и заявил, что ее сын якобы найден и сейчас проходит лечение в госпитале. Собеседник убедил северянку, что для оказания медицинской помощи срочно нужны деньги», - сообщили в УМВД России по Мурманской области.

Поверив звонившему и находясь под сильным эмоциональным воздействием, женщина перевела на указанный счет 40 тысяч рублей. Лишь спустя некоторое время она поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину»). Полицейские устанавливают личность злоумышленника.

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