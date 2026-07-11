Мурманчанам рассказали, что делать при потере трудовой книжки

При необходимости можно заказать выписку из электронной трудовой книжки через «Госуслуги». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Потеря трудовой книжки - неприятная ситуация, но переживать из-за этого не стоит. Как сообщили в Гострудинспеции Мурманской области, сведения о трудовом стаже хранятся в электронном реестре СФР, а сам документ при необходимости можно восстановить.

Если трудовую книжку потерял работодатель, оформлением дубликата занимается именно он. Сотруднику не придется самому собирать документы для подтверждения стажа.

Если же документ потерял сам работник, нужно обратиться в отдел кадров по месту работы и написать заявление. Если человек раньше нигде официально не работал, дубликат выдадут в течение 15 дней. Тем, у кого уже был трудовой стаж, потребуется подтвердить его справками, копиями приказов или другими архивными документами.

«Если документы не сохранились, можно запросить сведения у бывших работодателей, получить информацию о трудовой деятельности через Социальный фонд России, МФЦ или портал «Госуслуги». Если организация уже ликвидирована, необходимые данные можно найти в госархиве», - рассказали в ведомстве.

При необходимости можно заказать выписку из электронной трудовой книжки через «Госуслуги». Она имеет такую же юридическую силу, как и бумажный документ, и подходит для трудоустройства, оформления пособий, льгот и других государственных услуг.

При этом бумажная трудовая книжка по-прежнему может понадобиться для подтверждения стажа, полученного до 2020 года, а также при оформлении льготной пенсии.

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