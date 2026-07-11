В Мурманской области отремонтировали 8 километров дороги Умба – Кандалакша

Подрядчик привел в порядок участок трассы с 51-го по 60-й километр. Фото: Правительство Мурманской области

В Кандалакшском округе завершился ремонт части региональной автодороги Умба – Кандалакша. Подрядчик привел в порядок участок трассы с 51-го по 60-й километр. Общая протяженность обновленного дорожного полотна составила 7,7 километра.

«Специалисты уложили новое асфальтовое покрытие, выполнили планировку обочин с необходимыми поперечными уклонами и укрепили краевые зоны материалом, полученным после фрезерования старого покрытия», - сообщили в минтрансе региона.

Для повышения безопасности движения на обновленном участке нанесли горизонтальную дорожную разметку с использованием микростеклошариков. Такое покрытие лучше отражает свет фар и остается хорошо заметным в темное время суток и при плохой видимости.

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