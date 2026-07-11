Суд обязал жительницу Мурманска выплатить 309 тысяч за упавший с балкона снег

Помимо компенсации за ремонт автомобиля, с мурманчанки взыскали расходы на проведение независимой оценки и оплату госпошлины. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мурманский областной суд оставил без изменения решение Первомайского районного суда, обязав собственницу квартиры выплатить 309 тысяч рублей владельцу автомобиля. Машина повредилась из-за падения снега и наледи с козырька балкона.

Инцидент произошел 23 февраля 2025 года во дворе дома № 17 по проезду Ледокольному. На припаркованный Opel с высоты упала снежная масса, из-за чего автомобиль получил серьезные повреждения кузова. Судебная экспертиза оценила стоимость восстановительного ремонта в 309 тысяч рублей.

«Во время разбирательства выяснилось, что снег упал с самовольно установленного остекленного балкона с козырьком, который не был предусмотрен проектом дома. При этом управляющая компания к моменту происшествия уже очистила крышу и парапеты здания, а ранее добилась через суд демонтажа незаконной конструкции. Однако ее убрали лишь спустя несколько месяцев после случившегося», - сообщили в суде.

Суд пришел к выводу, что козырек не относится к общедомовому имуществу, а значит, ответственность за его содержание и очистку от снега лежит на собственнице квартиры. Помимо компенсации за ремонт автомобиля, с нее взыскали расходы на проведение независимой оценки и оплату госпошлины.

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