Мурманский Роспотребнадзор назвал главные ошибки при хранении картофеля

Для хранения лучше отказаться от полиэтиленовых пакетов, так как в них образуется конденсат. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Мурманской области напомнили жителям региона простые правила хранения картофеля и корнеплодов, которые помогут дольше сохранить урожай свежим.

Перед закладкой на хранение овощи не рекомендуется мыть - лишняя влага ускоряет их порчу. У моркови, свеклы, редиса и репы также советуют срезать ботву, поскольку она вытягивает влагу и может стать причиной гниения.

«При укладке овощей не стоит размещать их слишком плотно друг к другу. Оптимальными условиями для хранения картофеля, моркови, свеклы, капусты и кабачков считаются температура от 0 до +4 градусов и влажность воздуха около 80», - отметили в ведомстве.

Для хранения лучше отказаться от полиэтиленовых пакетов, так как в них образуется конденсат. Вместо этого специалисты рекомендуют использовать картонные коробки, тканевые мешки или пакеты из вощеной бумаги.

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