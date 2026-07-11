В Мурманском Роспотребнадзоре рассказали, где клещи чаще всего прячутся на теле

После попадания на тело клещ может ползать в течение двух-трех часов, выбирая наиболее подходящее место для укуса. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В теплое время года клещи особенно активны. Специалисты Управления Роспотребнадзора по Мурманской области напоминают жителям региона, после прогулок на природе важно внимательно осматривать себя и детей, чтобы вовремя обнаружить паразита.

«У взрослых людей клещи чаще всего выбирают участки с тонкой кожей и хорошим кровоснабжением - подмышечные впадины, паховую область и места за ушами. У детей паразиты нередко присасываются к голове, шее и области за ушами. Это связано с тем, что из-за небольшого роста ребенка клещу проще добраться именно до верхней части тела», - рассказали в ведомстве.

Специалисты отмечают, что клещ присасывается не сразу. После попадания на тело он может ползать в течение двух-трех часов, выбирая наиболее подходящее место для укуса.

Северянам рекомендуют после каждой прогулки, особенно в лесу, парке или высокой траве, тщательно осматривать все тело. Регулярная проверка остается одним из самых эффективных способов защиты от укусов клещей.

Напомним: жителям Мурманской области напомнили правила вакцинации детей от клещевого энцефалита.

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