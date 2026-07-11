Жителей Мурманской области предупредили об опасной «болезни из холодильника»

В городах наиболее распространенными переносчиками инфекции считаются крысы и мыши, которые могут загрязнять продукты на складах и в местах хранения. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Роспотребнадзоре по Мурманской области напомнили северянам об опасности иерсиниоза - острой кишечной инфекции, возбудители которой способны не только выживать, но и размножаться при низких температурах.

Как отмечают специалисты, бактерии рода Yersinia сохраняют активность в холодильнике, а после размораживания продуктов могут начать быстро размножаться, повышая риск заражения.

Источниками инфекции могут быть дикие грызуны, собаки и сельскохозяйственные животные. В городах наиболее распространенными переносчиками считаются крысы и мыши, которые могут загрязнять продукты на складах и в местах хранения.

«Чтобы снизить риск заболевания, соблюдайте правила хранения и приготовления продуктов, используйте только качественную питьевую воду, готовьте салаты непосредственно перед употреблением и не храните готовые блюда рядом с сырыми продуктами, чтобы избежать перекрестного загрязнения», - советуют в надзорном ведомстве.

Напомним: северянам назвали важные правила покупки летних ягод.

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