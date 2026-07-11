В Оленегорске стало доступно современное 3D-обследование зубов и челюсти

КЛКТ создает трехмерное изображение зубочелюстной системы. По сравнению с традиционной компьютерной томографией такой метод делает более низкую лучевую нагрузку на пациента при высокой детализации костных структур. Фото: Министерство здравоохранения Мурманской области / vk.com/minzdrav_51

Жители Оленегорска теперь могут пройти конусно-лучевую компьютерную томографию (КЛКТ) челюстно-лицевой области. Одним из главных преимуществ нового оборудования - возможность качественной подготовки пациентов к операциям по имплантации зубов.

«Конусно-лучевая компьютерная томография позволяет детально исследовать строение лицевого скелета и зубов, благодаря чему врачи могут точнее ставить диагнозы и более тщательно планировать хирургическое лечение», - рассказал главный врач Мурманской областной стоматологической поликлиники Альберт Кустенков.

КЛКТ создает трехмерное изображение зубочелюстной системы. По сравнению с традиционной компьютерной томографией такой метод делает более низкую лучевую нагрузку на пациента при высокой детализации костных структур.

Напомним: в Мурманске создают первый в России центр подготовки арктических медиков.

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