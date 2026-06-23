Душил веревкой и бросал тела женщин в лесу: Маньяк из 90-ых осужден к пожизненному заключению в Архангельской области

Ранее осужденный за убийства мужчина признался в новых. Фото: скриншот видео

Следователи смогли доказать причастность 67-летнего мужчины к убийствам и изнасилованиям женщин, которые он совершил в конце 80-х-начале 90-ых годов. Житель Архангельской области обещал подвести женщин, ловивших попутки, а после отвозил их в лес, душил и насиловал. Всего он совершил три жестких убийства. Сразу раскрыть их не удалось, но благодаря работе криминалистов это удалось сделать через 30 лет.

"Осужденный дал признательные показания и под видеозапись подробно рассказал об обстоятельствах совершенных преступлений", - сообщили в пресс-службе СУ СК по Архангельской области.

Мужчина прошел полиграф, процедура показала, что он не врет. Также были проведены дополнительные судебные экспертизы, в том числе по запаховым следам, которые остались на веревке, которой мужчина душил одну из своих жертв.

"Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 9 лет 11 месяцев лишения свободы, а с учетом ранее вынесенных приговоров за совершение аналогичных преступлений окончательно – в виде пожизненного лишения свободы", - сообщили в ведомстве.