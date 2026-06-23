В Мурманске ищут повредивших оборудование на Чистом ручье вандалов

Действия подростков попали на камеры видеонаблюдения. Фото: администрация Мурманска

Глава Мурманска Иван Лебедев сообщил об акте вандализма на территории зоны отдыха у Чистого ручья, где юные северяне повредили элементы оборудования.

«Хочу сразу обозначить - это не «шалость» и не «детская глупость». Это порча муниципального имущества, за которую предусмотрена административная ответственность. Статья 214 УК РФ («Вандализм») и статья 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»)», - рассказал Иван Лебедев.

Сейчас подростков ищут, а их родителям придется компенсировать вред, которые они нанесли.

Напомним: неизвестные разгромили научно-исследовательский комплекс экологов Института проблем промышленной экологии Севера под Мончегорском. Часть оборудования была повреждена, а другая пропала.

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