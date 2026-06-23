Подросток из Мурманска поучаствовала в похищении человека

Под стражей девушки проведут два месяца. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Первомайский районный суд Мурманска избрал меру пресечения для двух жительниц областного центра, обвиняемых в похищении человека. Их заключили под стражу. Примечательно, что одна из девушек - подросток.

«Из представленных материалов следует, что обе гражданки обвиняются в совершении особо тяжкого преступления, предусмотренного п.п. «а,д,з» ч.2 ст.126 «Похищение человека» Уголовного кодекса РФ, за которое уголовным законом предусмотрено безальтернативное наказание в виде лишения свободы на длительный срок», - рассказали в объединенной пресс-службе судов Мурманской области.

Под стражей северянки пробудут два месяца.

Напомним: избивали и запирали в подвале. В Никеле троих мужчин 13 лет держали в рабстве.

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