Стало известно, кто выступит на «Гастро Индастри Фест 2026» в Никеле

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Мурманской области определились с датой проведения «Гастро Индастри Фест» (6+) (Gastro Industry Fest) в Никеле - он состоится 29 августа.
Детальная программа станет известна ближе к этой дате, однако уже сейчас организаторы назвали, кто выступит на главной сцене - в Мурманскую область приедет Юлия Чичерина.
«Нас ждут бешеная энергия, искренний женский рок и хиты, которые стали саундтреком нашего поколения», - рассказали организаторы.
Напомним: в Мурманской области начали подготовку к одному из главных для региона профессиональных праздников - Дню рыбака.
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