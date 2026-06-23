Стало известно, кто выступит на «Гастро Индастри Фест 2026» в Никеле

На главной сцене фестиваля выступит Юлия Чичерина. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманской области определились с датой проведения «Гастро Индастри Фест» (6+) (Gastro Industry Fest) в Никеле - он состоится 29 августа.

Детальная программа станет известна ближе к этой дате, однако уже сейчас организаторы назвали, кто выступит на главной сцене - в Мурманскую область приедет Юлия Чичерина.

«Нас ждут бешеная энергия, искренний женский рок и хиты, которые стали саундтреком нашего поколения», - рассказали организаторы.

Напомним: в Мурманской области начали подготовку к одному из главных для региона профессиональных праздников - Дню рыбака.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru