Глава Кандалакшского округа Самарин рассказал, что будет со сгоревшим мостом в Алакуртти

Сгоревший мост восстановить нельзя, взамен восстановят старый железнодорожный мост. Фото: vk.com/a.samarin86

9 июня в Алакуртти сгорел пешеходный деревянный мост через реку Тунтсайоки. Для жителей улицы Заречной он был очень важен, так как без него они остались отрезаны от поселка.

В первые дни после ЧП в администрации Кандалакшского округа Мурманской области рассказали, что мост будет восстановлен, однако после тщательного обследования конструкции, которое провела компания «Аргострой», стало понятно, что восстановить сгоревший мост в Алакуртти в рамках текущего ремонта невозможно. Снятие пролетного строения и демонтажа настила показало, что степень разрушения ряжевых опор слишком высока.

«Есть риск того, что при повышении уровня воды в реке или в период ледохода переправа попросту не выдержит. На данный момент выход один - восстановить старый железнодорожный мост. Здесь будет уложен новый настил, установлены перила и освещение. Работы уже ведутся», - рассказал глава Кандалакшского округа Александр Самарин.

Он отметил, что понимает - не всех местных жителей устроит такая альтернатива, так как железнодорожный мост находится дальше, чем пешеходный. Но северянам пообещали благоустроить дорогу, в том числе провести отсыпку и установить освещение.

Также Самарин прокомментировал вопросы о строительстве нового моста. По его словам, для этого требуется проектно-сметная документация, прошедшая государственную и экологическую экспертизы. Такая работа не будет быстрой.

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