В Мурманске пропал второй ребенок

11-летняя Алиса Федорова ночью 22 июня ушла из дома на улице Мира. Фото: vk.ru/murmanspas51

Поисковый отряд «МурманСпас» объявил еще один поиск ребенка в Мурманске.

Это уже второй пропавший несовершеннолетний за последние дни. Ранее искали 12-летнего мальчика, к счастью его нашли живым.

11-летняя Алиса Федорова ночью 22 июня ушла из дома на улице Мира, и до сих пор ее местонахождение не установлено.

Волонтеры сообщают, что девочка была одета в кофту как на фото и черные брюки.

Всех, кто может помочь с поисками Леши, просят позвонить по телефону горячей круглосуточной линии поискового отряда 8-911-311-70-20 или в полицию 02, 102.

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