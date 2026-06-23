Стала известна дата проведения праздника выпускников в Коле

Праздник проведут для выпускников девятых и одиннадцатых классов. Фото: правительство Мурманской области

На оперативном совещании в правительстве Мурманской области 22 июня назвали дату проведения праздника выпускников «Арктический берег». Он состоится на Поморской набережной в Коле 27 июня.

«Это традиционное мероприятие для выпускников девятых и одиннадцатых классов со всей Мурманской области. Подготовлена насыщенная программа с мастер-классами, интерактивами, конкурсами и развлекательными зонами», - рассказали организаторы.

В этот день в Коле будет ограничена розничная продажа алкоголя.

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