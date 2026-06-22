Северянам напомнили, почему считается, что война в Мурманской области началась раньше

В отчете Северного флота от 31 августа 1941 года, о предварительных итогах боевых действий, именно 17 июня указано как начало военных действий. Фото: Мария ПАШЕНКОВА. Перейти в Фотобанк КП

22 июня - День памяти и скорби, когда вспоминают начало Великой Отечественной войны. Но как считал командующий Северным флотом Арсений Головко, беда пришла в Кольское Заполярье раньше - 17 июня 1941 года. Об этом он писал в своей книге «Вместе со флотом».

«Именно в тот день всем на флоте стало ясно, что война из растяжимого понятия «завтра» переходит в область конкретного «сегодня». В тот же день всем стало ясно еще одно: мы не зря торопились с боевой подготовкой...», - цитирует книгу паблик «Краеведение Мурмана (история)».

Там же вспомнили, что в отчете Северного флота от 31 августа 1941 года, о предварительных итогах боевых действий, именно 17 июня указано как начало военных действий. В тот день немецкий самолет Ju-88 совершал разведывательный полет.

Напомним: на стадионе «Строитель» в Мурманске сыграют футбольный матч памяти 1941 года.

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