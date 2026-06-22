В Мурманске пропал 12-летний мальчик

Алексей Павловский ушел из дома в Мурманске 21 июня. Фото: vk.ru/murmanspas51

Поисковый отряд «МурманСпас» объявил новый поиск пропавшего человека В этот раз северян просят помочь в установлении местонахождения 12-летнего мальчика.

Алексей Павловский ушел из дома на улице Старостина в Мурманске 21 июня. До сих пор не известно, где он находится. В семье рассказали, что он был одет на фото к ориентировке.

Всех, кто может помочь с поисками Леши, просят позвонить по телефону горячей круглосуточной линии поискового отряда 8-911-311-70-20 или в полицию 02, 102.

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