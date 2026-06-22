Мурманск почти в два раза побил норму июня по осадкам

Сильные дожди могут сделать июнь 2026 года одним из самых "мокрых" в истории. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Июнь в Мурманской области выдался дождливым, и благодаря это может войти в историю метеонаблюдений региона.

«Мурманск за 21 день насобирал 90 миллиметров осадков (норма июня 55 миллиметров)», - пишет паблик «Погода в Мурманске».

Но областной центр в последние дни, когда шли сильные дожди, оказался не самым «мокрым». Так, если в Мурманске 21 июня зафиксировали 11 миллиметров осадков, то в Никеле - 26. Напомним: ждать ли жары после июньского холода? Глава мурманского УГМС рассказала, каким будет лето в Мурманской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru