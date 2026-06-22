Ушел из жизни экс-замгубернатора Мурманской области Валерий Будаговский

18 февраля отметил 80-летие. Валерий Станиславович Фото: vk.ru/sculptor_tela

На 81-м году ушел из жизни Валерий Станиславович Будаговский. 18 февраля он отметил 80-летний юбилей. Он запомнился северянам сразу по нескольким направления деятельности.

Так, в 90-е он был одним из заместителей губернатора Мурманской области, также управляющим делами правительства Мурманской области, руководителем аппарата по обеспечению деятельности губернатора и правительства Мурманской области.

Также Валерий Станиславович был известным спортсменом, которому был верен до последнего, возглавлял областную федерации бодибилдинга и фитнеса.

Прощание с ним состоится в Москве.

«КП»-Мурманск» выражает соболезнование родным и близким Валерия Станиславовича.

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