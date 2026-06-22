Совещание в правительстве Мурманской области началось с минуты молчания

Рано утром 22 июня у памятника печной трубе возложили цветы. Фото: Константин Кабанец / "Звезда"

Оперативное совещание в правительстве Мурманской области, которое провели 22 июня в День памяти и скорби, начали с минуты молчания. Так почтили память всех тех, кто в 1941 году встретил войну и внес вклад в Победу.

«Для нашей области это особенная дата. Северяне внесли вклад, который невозможно переоценить. Северный флот, арктические конвои и многое другое», - рассказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

В 4 утра 22 июня глава региона вместе с командующим Северным флотом Константином Кабанцовым, спикером облдумы Сергеем Дубовым и другими возложили цветы к памятнику печной трубе на мемориальном комплексе «Бессмертному подвигу мурманчан в годы Великой Отечественной войны вечная слава».

Напомним: 22 июня в Мурманске состоится памятный футбольный матч, посвященный событиям первого дня Великой Отечественной войны. Игра начнется в 19.00 на стадионе Стадион «Строитель», который ранее был известен как «Пищевик».

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