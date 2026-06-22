Мурманская область присоединится к общероссийской минуте молчания

Фото: Мария ПАШЕНКОВА. Перейти в Фотобанк КП
22 июня, в День памяти и скорби, пройдет общероссийская минута молчания, к которой присоединится Мурманская область.
«Она будет проведена в 12.15 по московскому времени, когда в 1941 году прозвучало обращение Вячеслава Молотова о начале Великой Отечественной войны», - рассказали в правительстве Мурманской области.
На зданиях государственных учреждений также будут приспущены флаги.
Напомним: в Печенгском округе Мурманской области восстанавливают мемориалы. Большая работа завершится в октябре 2026 года. На территории муниципалитета есть много таких объектов, один из них - стела на захоронении советских воинов.
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