Мурманская область присоединится к общероссийской минуте молчания

Минуту молчания проведут в 12.15 по московскому времени. Фото: Мария ПАШЕНКОВА. Перейти в Фотобанк КП

22 июня, в День памяти и скорби, пройдет общероссийская минута молчания, к которой присоединится Мурманская область.

«Она будет проведена в 12.15 по московскому времени, когда в 1941 году прозвучало обращение Вячеслава Молотова о начале Великой Отечественной войны», - рассказали в правительстве Мурманской области.

На зданиях государственных учреждений также будут приспущены флаги.

Напомним: в Печенгском округе Мурманской области восстанавливают мемориалы. Большая работа завершится в октябре 2026 года. На территории муниципалитета есть много таких объектов, один из них - стела на захоронении советских воинов.

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