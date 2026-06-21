Жителям Мурманской области напомнили о праве на отпуск перед свадьбой

Согласно Трудовому кодексу РФ, работник, который собирается вступить в брак, может взять до пяти дней отпуска за свой счет. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В разгар свадебного сезона специалисты Гострудинспекции Мурманской области напомнили северянам о праве на дополнительный отпуск без сохранения зарплаты.

Согласно Трудовому кодексу РФ, работник, который собирается вступить в брак, может взять до пяти дней отпуска за свой счет. Для этого нужно подать письменное заявление работодателю. При этом отказать в предоставлении такого отпуска работодатель не имеет права.

«Эти дни не уменьшают продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска и предоставляются независимо от стажа работы в организации. Воспользоваться правом могут даже сотрудники, которые устроились на работу недавно», - отметили в ведомстве.

Если работник находится на испытательном сроке, отпуск также предоставляется, однако срок испытания продлевается на количество дней отсутствия.

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