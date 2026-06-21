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НовостиОбщество21 июня 2026 10:45

В Мурманской области сезон грибов начался раньше обычного

Первые грибы появились в Кандалакшском заповеднике
Наталья ЛОБАНОВА
Фото: vk.ru/clubzapovedkand

Фото: vk.ru/clubzapovedkand

В Мурманской области появились первые грибы. «Шляпку» заметили в середине июня сотрудники Кандалакшского природного заповедника.

«По данным многолетних наблюдений и Летописи природы заповедника, в этом году грибы появились примерно на две недели раньше привычных сроков», - сообщили в учреждении.

Жители региона также делятся своими грибными находками в соцсетях. По словам северян, первые грибы встречаются не только в районе Кандалакши, но и под Апатитами.

Напомним: в Мурманской области зацвела черника.

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