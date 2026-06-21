В Мурманской области сезон грибов начался раньше обычного

В Мурманской области появились первые грибы. «Шляпку» заметили в середине июня сотрудники Кандалакшского природного заповедника.
«По данным многолетних наблюдений и Летописи природы заповедника, в этом году грибы появились примерно на две недели раньше привычных сроков», - сообщили в учреждении.
Жители региона также делятся своими грибными находками в соцсетях. По словам северян, первые грибы встречаются не только в районе Кандалакши, но и под Апатитами.
Напомним: в Мурманской области зацвела черника.
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