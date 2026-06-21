Житель Мурманска предстанет перед судом за преследование и угрозы бывшей супруге

Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы. На время следствия он находился под подпиской о невыезде. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманске завершили расследование уголовного дела в отношении 35-летнего местного жителя, который угрожал расправой бывшей жене.

Конфликт между экс-супругами начался в феврале 2025 года в квартире на улице Радищева. Во время ссоры мужчина стал обвинять северянку в неверности, а затем достал предмет, похожий на нож, и начал высказывать угрозы. Испугавшись за свою безопасность, мурманчанка обратилась в полицию.

Однако этим инцидент не ограничился. По данным следствия, спустя месяц мужчина вновь пришел к бывшей супруге. Во время очередного конфликта он снова начал угрожать женщине, а затем схватил ее за шею и стал душить.

Северянка повторно обратилась в правоохранительные органы, после чего полицейские задокументировали обстоятельства произошедшего и собрали необходимые доказательства.

«На допросе мурманчанин признал свою вину и объяснил свое поведение сильными эмоциями и обидой после расставания. В отношении него были возбуждены уголовные дела по статье об угрозе убийством», - сообщили в УМВД региона.

Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы. На время следствия он находился под подпиской о невыезде.

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