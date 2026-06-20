В Печенгском округе восстанавливают мемориальные доски на захоронениях воинов

Работы завершатся осенью 2026 года. Фото: минкульт Мурманской области

В Печенгском округе Мурманской области восстанавливают мемориалы. Большая работа завершится в октябре 2026 года.

На территории муниципалитета есть много таких объектов, один из них - стела на захоронении советских воинов.

«На территории захоронения установлены 17 мемориальных досок с именами 581 погибшего воина. Сейчас здесь ведутся работы: подрядчик устраняет трещины и сколы, восстанавливает утраченные элементы и надписи на гранитных плитах, благоустраивает прилегающую территорию, обновляются тротуарные покрытия и устанавливаются новые памятные плиты», - рассказали в министерстве культуры Мурманской области.

Напомним: в Печенгском округе продолжается подготовка к восстановлению памятника героям-подводникам Северного флота в Лиинахамари. Ход работ обсудили во время выездного осмотра объектов, запланированных к ремонту и благоустройству.

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