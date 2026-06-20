В Мурманской области создадут кластер «Цифровой код Севера»

В Мурманской области подписали соглашение о создании цифрового кластера. Фото: правительство Мурманской области

В Мурманской области с 2027 года заработает кластер среднего профессионального образования «Цифровой код Севера». Соглашение о его создании подписали региональное министерство образования и науки Мурманской области, компании-партнеры и заполярные колледжи. Проект будет реализован в рамках федерального проекта «Профессионалитет», национального проекта «Молодёжь и дети» и народной программы «На Севере – жить!».

Базой для кластера станет Мурманский колледж экономики и информационных технологий, где создадут восемь современных лабораторий для подготовки специалистов в ИT-сфере.

К проекту присоединятся Полярнозоринский энергетический колледж, Мончегорский политехнический колледж, Мурманский строительный колледж имени Н.Е. Момота, Кандалакшский индустриальный колледж и Мурманский кооперативный техникум. Партнерами станут компании ИТ-отрасли: «Иннополис Тех», «Базальт СПО», «РДП Инновации», «ИнфоТеКС», «Новые решения», «Инженерно-техническая фирма», а также региональный Центр информационных технологий.

«Сегодня Мурманская область входит в пятерку лидеров страны по реализации проекта «Профессионалитет». Создание кластера «Цифровой код Севера» позволит еще больше укрепить систему подготовки кадров для одной из самых быстроразвивающихся и востребованных отраслей экономики. Важно, что работодатели активно включаются в этот процесс. На создание кластера будет направлено 250 миллионов рублей, из которых 55 миллионов рублей выделено правительством региона, а 90 миллионов рублей составят вложения ведущих ИТ-компаний», – рассказала вице-губернатор Анна Головина.

Напомним: в Мурманской области рекордное количество за последние 10 лет выпускников одиннадцатых классов сдали ЕГЭ на максимальный результат по химии и литературе. Всего на 100 баллов выпускной экзамен сдали 20 человек: 12 - по химии, 7 - по литературе, 1 - по истории.

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