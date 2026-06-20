В Мурманской области потеплеет, но пройдут дожди

В Мурманскую область пришла хорошая погода. Фото: Мария ПАШЕНКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманской области изменилась погода: вместо пасмурных холодных июньских дней пришли теплые. Но вот дожди останутся неизменными.

«По данным Мурманского УГМС, 20 июня в Мурманске ожидается ветер ночью южный, юго-западный 2-7 м/с, днем юго-восточный 9-14 м/с. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Температура воздуха ночью +4+6°, днем +16+18°», - сообщает оперштаб Мурманской области.

Из-за дождей дорога будет скользкой, о чем Госавтоинспекция региона предупреждает водителей. Автолюбителям советуют не превышать скорость и соблюдать ПДД.

Напомним: с марта в медучреждения Мурманской области обратились 26 человек, включая четырех детей, которые покусали клещи. Все пострадавшие не были привиты от клещевого вирусного энцефалита, сообщили в Управлении Роспотребнадзора региона.

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