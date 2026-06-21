В Мурманске в августе откроется кинотеатр под открытым небом

Фото: vk.com/nordfilm51

В августе жители и гости Мурманска смогут посмотреть кино под открытым небом. Уличный кинотеатр станет частью программы акции «На Севере - лето». Его откроют на улице Воровского.

«Зрителям покажут фильмы, посвященные Арктике, а также картины, которые ранее были представлены на кинофестивале Северный характер», - сообщили в Центре развития кинопроизводства Мурманской области.

Здесь же каждые летние выходные будут проходить творческие мероприятия для детей и взрослых.

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