Мурманчане смогут посетить выставку индустриальных картин

Автор картины показал образ человека в новом ракурсе - в работе. Фото: Дарина Лизункова. Картина: Евгений Калачев.

Выставка «Индустриальный пейзаж России и люди труда», которая включает в себя более 30 произведений, выполненных в технике масла, акрила и графике, пройдет 25 июня на проспекте Ленина, 32 в Мурманске. Все картины созданы членом Союза художников России из Вологодской области Евгением Калачевым.

Основная цель - показать с нового ракурса объекты химической, металлургической и нефтегазовой отраслей промышленности, строящихся в России в настоящее время, а также выразить благодарность людям, которые трудятся на этих объектах.

В последнее время такие профессии как монтажник, сварщик, геодезист, машинист крана нужны и востребованы, и данный проект, как полагают авторы, поможет молодежи с выбором профессии и жизненного пути.

Выставка организована при участии специалистов треста «Коксохиммонтаж». Все картины, отображающие объекты и людей труда, написаны на строительных площадках. Этот проект уже был продемонстрирован в Москве, Ярославле, Череповце, на Дальнем Востоке и теперь добрался до нашего северного региона.

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