Безработный житель Мурманска пытался сколотить «бизнес» на ворованной колбасе

В отношении жителя возбуждены уголовные дела по статье «Кража», он находится под подпиской о невыезде. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманске полицейские задержали 50-летнего местного жителя, который воровал деликатесы из супермаркетов и продавал их по ценам ниже на улице.

С заявлением в полицию обратилась администрация одного из магазинов на улице Подгорной, сообщив, что торгового зала похитили продукты на сумму около пяти тысяч рублей. Вора быстро отыскали.

Как выяснилось, ранее мурманчанин уже не раз привлекался к уголовной ответственности за кражи, мелкие хищения и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Тот признал свою вину.

«Мужчина специально пришел в супермаркет, сложил в хозяйственную сумку колбасу и мясные деликатесы, а затем покинул магазин, не оплатив товар. Похищенные продукты северянин не оставлял себе, а продавал их в Мурманске по сниженной цене», - сообщили в УМВД региона.

Мурманчанин также похитил продукты из супермаркета на улице Копытова. Ущерб превысил семь тысяч рублей.

В отношении жителя возбуждены уголовные дела по статье «Кража», он находится под подпиской о невыезде.

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