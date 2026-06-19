Жителя Никеля будут судить за разбой с ножом и похищение паспорта

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманской области будут судить 37-летнего жителя Никеля. Мужчину обвиняют в разбое, похищении паспорта и оскорблении сотрудника полиции.

Осенью 2025 года северянин находился в квартире своей знакомой в Заполярном, когда выхватил из рук одного из присутствующих паспорт гражданина РФ и скрылся с документом.

Позже, уже в другой квартире, мужчина, будучи пьяным, стал угрожать хозяину ножом и потребовал назвать код для разблокировки банковского приложения на телефоне. Получив отказ, тот нанес потерпевшему пять ударов ножом в различные части тела. Травмы были квалифицированы как легкий вред здоровью.

«Еще один эпизод произошел в медучреждении, куда мужчину доставили для освидетельствования на состояние опьянения. Там он публично оскорбил сотрудника полиции, находившегося при исполнении служебных обязанностей», - сообщили в СУ СКР региона.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине предстоит ответить по нескольким уголовным статьям.

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