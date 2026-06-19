С начала сезона клещи покусали 26 жителей Мурманской области

По состоянию на 17 июня, боррелии (возбудители иксодового клещевого боррелиоза) выявлены у шести снятых с людей особей. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

С марта в медучреждения Мурманской области обратились 26 человек, включая четырех детей, которые покусали клещи. Все пострадавшие не были привиты от клещевого вирусного энцефалита, сообщили в Управлении Роспотребнадзора региона.

«11 человек привезли клещей из Карелии. Остальные случаи зафиксированы в: Архангельской, Владимирской, Ленинградской, Тульской, Смоленской областях, Краснодарском крае, Москве и Санкт-Петербурге», - уточнили в ведомстве.

На прошлой неделе специалисты исследовали 14 клещей, в двух из них обнаружили возбудитель клещевого энцефалита.

По состоянию на 17 июня, боррелии (возбудители иксодового клещевого боррелиоза) выявлены у шести снятых с людей особей. Всем обратившимся была оказана медицинская помощь.

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