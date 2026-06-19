В Мурманске открылся конгресс молодых врачей и медицинских работников

Одной из главных тем форума стало развитие арктической медицины. Фото: gov-murman.ru

В Мурманске открылся конгресс молодых врачей, который объединил более 200 специалистов здравоохранения, представителей власти, профессионального сообщества и ведущих экспертов.

Одной из главных тем форума стало развитие арктической медицины. Участники обсудили кадровую политику, меры поддержки медработников, социальные гарантии для специалистов и перспективы развития здравоохранения в регионе.

На пленарном заседании также обсудили мастер-планы развития Мурманской области, которые должны повлиять на качество жизни северян и привлекательность региона для молодых специалистов.

«Важно было услышать мнение молодых коллег. Они подняли такие вопросы и дали такие предложения в народную программу, которые ранее не обсуждались. Дискуссия получилась абсолютно не молодежной – с совершенно взрослым, взвешенным подходом», – отметил депутат Мурманской областной Думы, главный врач ГОБУЗ «МОКМЦ» Евгений Тарбаев.

Главный врач Мурманской областной детской больницы Екатерина Сулима подчеркнула, что молодые специалисты способны предложить свежий взгляд на кадровые вопросы, поскольку сами недавно проходили этапы трудоустройства и профессиональной адаптации.

В рамках конгресса запланированы стратегические сессии, дискуссии и встречи, на которых участники смогут представить свои идеи по развитию здравоохранения Мурманской области.

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